『FOYER 割れない花瓶 インテリア ポリカーボネート シリンダー ホワイエ PVシリンダー (φ15cm x H30cm， クリア)【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 16時 12分に出品され03月27日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FOYER 割れない花瓶 インテリア ポリカーボネート シリンダー ホワイエ PVシリンダー (φ15cm x H30cm， クリア)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。