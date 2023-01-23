『FOYER 割れない花瓶 インテリア ポリカーボネート シリンダー ホワイエ PVシリンダー (φ15cm x H30cm， クリア)【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 16時 12分に出品され03月27日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない花瓶 インテリア ポリカーボネート シリンダー ホワイエ PVシリンダー (φ15cm x H30cm， クリア)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7603円
86 入札履歴
終了
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