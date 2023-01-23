『陰陽師風 晴明月華流詠風 着物 夏日祭新皮膚 舞台衣装コスプレ衣装ウィッグ靴扇子cosplay コスチューム セットアップ レディース 大人 仮装 変装【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 19時 45分に出品され03月10日 19時 45分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容：コスプレ衣装全セット



別購入：ウィッグ追加7980円 靴追加4020円 扇子追加2980円







サイズ：（1-3cm誤差がございます）



女：



S バスト78-81 ウェスト62-66ヒップ84-87 身長153-157



M バスト82-85 ウェスト67-70ヒップ88-91 身長158-162



L バスト86-89ウェスト71-74ヒップ92-95 身長163-167



男：



S バスト82-85 ウェスト72-75ヒップ88-91 身長163-167



M バスト86-89 ウェスト76-79ヒップ81-95 身長168-172



L バスト90-93ウェスト80-84ヒップ96-100 身長173-177













