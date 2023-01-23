『名画額縁/フレームセット 〔F6号〕 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 14時 21分に出品され03月16日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 名画額縁/フレームセット 【F6号】 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム 【ジャンル・特徴】 本物により近く複製。豪華に見える金のフレーム入り高級な絵画額 [ 17426 ]
ユーパワー アートフレーム/モダン・コンテンポラリー マルチカラー サイズ:W39×H39cm
¥ 7545
〔金色紙額〕〔高級色紙額〕輝く金フレームの色紙額 金色紙（マット付き）273×242mm ゴールド(代引不可)
¥ 7539
〔スタンド付き色紙額〕ホワイト色紙額・ブラック色紙額・ブルー色紙額 ウェーブ色紙額（8×9）273×242mm(ホワイト)
¥ 7532
水彩額縁/フレーム 〔F8号/グリーン〕 壁掛けひも/アクリル/マット付き 化粧箱入り 5767
¥ 7532
名画額縁/フレームセット 〔Ｆ6AS〕 477mm×571mm×59mm ルノワール 「可愛いイレーネ」 壁掛けひも付き
¥ 7525
驚くほど薄い延長コード フラットコード 黒 1m
¥ 7510
ユーパワー アートフレーム/人物 マルチカラー W48.5×H39.5cm
¥ 7470
ミニチュア仏像文殊菩薩・普賢菩薩 置物 天然 崖柏木 3寸2点セット 彫刻仏像 高級天然 木彫り 守り本尊 祈る 縁起物 風水（高さ10cm
¥ 7817
栗田仏像ブランド法器木彫仏具 独鈷・三鈷・五鈷杵セット 15cm 桧木製 28016
¥ 7795
我が家のお坊さん 読経音声人形 日蓮宗 袈裟タイプ
¥ 7789
仏像 ペット観音菩薩 7.7cm（金色） ＿『動物守護・ペット供養』 高岡銅器(Ｐかんのん/S)
¥ 7787
繁樓藝雕 仏像 弥勒菩薩 半跏思惟像 木彫り 仏壇仏像 置物 桧木製 古美色（高さ12cm×巾5.5cm×奥行7cm） (古美色)
¥ 7785
栗田仏像ブランド菩薩ミニ水月観音自在像（総高10cm、幅8.5cm、奥行3cm）水ツゲ製高級木彫り 月輪光背波台 8238
¥ 7756
TheChanger 繁樓藝雕 仏像 釈迦如来 曹洞宗 臨済宗 仏壇仏像 木彫り 桧木製 祈る 厄除け 飛天光背 八角台座（高さ28cm×巾
¥ 7750
KW-1058 黄楊一杢彫り 十三仏
¥ 7700
栗田仏像ブランド菩薩 聖観音菩薩立像（総高23cm、幅8cm、奥行き7.5cm）水ツゲ製高級木彫り 波上蓮台 8121
¥ 7672
繁樓藝雕 仏像 弥勒菩薩 半跏思惟像 木彫り 仏壇仏像 置物 桧木製 古美色（高さ12cm×巾5.5cm×奥行7cm） (古美色)
¥ 7659
八尊仏・般若心経 ペンダント 亥(阿弥陀如来)
¥ 7636
落札価格7602円
743 入札履歴
終了
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