『【送料無料】オルラーヌ オリゴ ヴァイタライジング クレンザー お得な6個セット 250mlx 6【...まとめ買い【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 02時 42分に出品され04月09日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：オルラーヌ Orlane

商品名：オリゴ ヴァイタライジング クレンザー Oligo Vitamin Vitalizing Cleanser

規格：お得な6個セット / 250mlx 6【仕入れ】 (8.3fl.oz x 6)

カテゴリ：ミルククレンジング クレンジングミルク メイク落とし



==商品特性==

スキンケアのお悩み：乾燥 顔のテカリ

肌質タイプ：オールスキン



オリゴヴァイタミン クレンジングミルクがリニューアル！お肌の汚れやメイクアップを落とす洗浄能力はそのままに、新成分「ザクロ葉角質エキス」配合で、肌のバランスを保つために必要な潤いを与えると共に、いきいきとした健やかな肌に導きます。水分をたっぷり含み、肌当たりが優しくマイルドで肌に負担をかけずにクレンジングすることができます。フルーティーフローラルのさわやかでやさしい香り。肌に穏やかな処方で、敏感肌を含む全ての肌タイプの方にお使い頂けます。パラベンフリー。



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【オルラーヌについて】

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