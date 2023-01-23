『【三点セット】AXXZIA ビューティフォーストリートメントマスク GK/Beauty Force Treatment Mask GK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 20時 14分に出品され03月10日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【容量】

7枚入

【特徴成分】

整肌：グリチルリチン酸2K、パルミトイルトリペプチド−8、アルテロモナス発酵エキス

保湿：加水分解アルギン