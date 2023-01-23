『【三点セット】 AXXZIA ビューティフォーストリートメントマスクMW/Beauty Force Treatment Mask MW【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 08時 30分に出品され04月20日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【容量】

7枚入

【特徴成分】

整肌・保湿：クラゲコラーゲン（水溶性コラーゲン）

ハリ・ツヤ：アセチルヘキサペプチド-8

ツヤ：α−アルブチン

保湿：昆布エキス（ガゴメエキス）