『頑丈 キャットタワー 据え置き 全高140cm 夏用 ファブリック生地 大型猫用 おしゃれ 爪とぎ 猫タワー 猫 タワー 多頭飼い【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 14時 46分に出品され03月31日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7602円
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