『XEBEC ジーベック レインウェア上下セット オールシーズン用 ブルー 32001 40 L【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 22時 15分に出品され04月07日 22時 15分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

XEBEC ジーベック レインウェア上下セット オールシーズン用 ブルー 32001 40 L



【商品説明】

・(パンツ)総丈 108cm ウエスト 78cm~88cm 股下 78cm

・(上衣) 胸囲 112cm 裄丈 87cm 着丈 76cm

・素材 ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%

・耐水圧 10000mm

・透湿性 20000g

・通年用



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。