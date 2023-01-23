『デバイス リュック MAD スクエア ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 15分に出品され03月06日 04時 15分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デバイス リュック MAD スクエア ブラウン



【商品説明】

・タテ:50 cmX ヨコ:26.5 cmX マチ:20 cm

・メイン素材: 表地:合成皮革

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・表地:合成皮革



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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