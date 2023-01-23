(取寄) TASC パフォーマンス タスク メンズ リーセス アスレチック T-シャツ Mens【新年の贈り物】

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ブランド：Tasc Performance:TASC パフォーマンス

商品名：Tasc Mens Recess Athletic T-Shirt

タスク メンズ リーセス アスレチック T-シャツ

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Heather Grey Speck

プライマリファブリック:オーガニックコットン

特徴:Moisture Wicking(汗などを吸収し繊維の外へ水分を逃がす機能)

背面長:72.39cm

生地重量:4.72 オンス / 平方ヤード

性別:男性用

ベストユース:旅行、カジュアル、ランニング

フィットタイプ:レギュラーフィット

袖丈:半袖

シャツスタイル:クルー