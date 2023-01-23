『10個セットサンワサプライ 和紙白練(しろねり)色 JP-MTRT14X10【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 55分に出品され03月11日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:A4(210×297mm)

入り数:10シート(テスト紙+1枚)

重さ:80.8g/

厚み:0.126mm

※印刷の際は、用紙の重さなどを確認のうえ、各機器の取り扱い説明書に従って設定してください。

※おすすめプリンタ

・インクジェットプリンタ(顔料系インクにも対応)

・カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ

・カラーコピー、モノクロコピー

・熱転写プリンタ(インクリボン使用時)