『ATOMOS アトモス USB-C to Serial Calibration & Control Cable ATOMCAB018【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 42分に出品され03月17日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ATOMOS アトモス USB-C to Serial Calibration & Control Cable ATOMCAB018



【商品説明】

・ATOMOS製のモニター製品でキャリブレーションを行うためのUSB-Cタイプの接続ケーブル

・商品の重量: 40.0 grams



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。