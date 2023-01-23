『こえだちゃん きのちゃんのちっちゃなおへや【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 17分に出品され03月23日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,602円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人形2体とかわいいリンゴのかたちのケースのセット。人形は「きのちゃん」と、「うさちゃん」。リンゴのケースは付属のジョイントパーツで木のお家につないで遊ぶこともできる。人形2体、リンゴケース、ジョイントパーツ、シールつき