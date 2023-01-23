『GOLFPRIDE(ゴルフプライド) ゴルフグリップ ツアーベルベット・ライト バックライン有 LTM ブラック M60X (6本セット)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 10時 23分に出品され04月03日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOLFPRIDE(ゴルフプライド) ゴルフグリップ ツアーベルベット・ライト バックライン有 LTM ブラック M60X (6本セット)



【商品説明】

・その他アパレル特徴:コアサイズ/M60R、標準重量/41g(1本)

・その他セット内容:6本セット

・原産国:タイ

・性別：男性



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。