『Clay プランター TERRA-MENT Cube29 LIGHT GRAY 910-101-181【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 05分に出品され03月18日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Clay プランター TERRA-MENT Cube29 LIGHT GRAY 910-101-181



【商品説明】

・容量:約23リットル

・対応鉢:8号

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 4.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。