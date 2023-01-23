『Clay プランター TERRA-MENT Cube29 LIGHT GRAY 910-101-181【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 05分に出品され03月18日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Clay プランター TERRA-MENT Cube29 LIGHT GRAY 910-101-181
【商品説明】
・容量:約23リットル
・対応鉢:8号
・製造国:中国
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 4.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7601円
744 入札履歴
終了
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