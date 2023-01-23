『バッファロー HD-EDS2U3-BE パソコン&テレビ録画用 外付けHDD 2TB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 44分に出品され03月19日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
インターフェース:USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 容量 2TB 外形寸法(幅×高さ×奥行):114×33×171mm ※本体のみ(突起部除く)
質量:約900g 保証期間:1年間 主な付属品 :USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載
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落札価格7601円
540 入札履歴
終了
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