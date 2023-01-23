『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-XB400 / 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 50分に出品され04月18日 08時 50分に終了予定です。即決価格は7,600円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-XB400 / 重低音モデル / bluetooth / AAC対応 / 最大15時間連続再生 2019年
【商品説明】
・21gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で快適な装着感
・EXTRA BASSサウンドを実現 正確なリズムと圧倒的量感の低音域を再生可能
・ハウジング部にマグネットを装備 首にかけたまま移動する際に便利
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・最大15時間再生のスタミナ&クイック充電対応
・最大15時間再生可能 迫力の重低音を実現するbluetooth対応ワイヤレスヘッドホン
・首元のボタンでiPhone/スマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7600円
467 入札履歴
終了
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