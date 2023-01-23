『ボーネルンド アンビトーイ ( ambi toys ) ベビーギフトセット 5種セット 3ヶ月頃から AM31070J【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 14時 07分に出品され04月07日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボーネルンド アンビトーイ ( ambi toys ) ベビーギフトセット 5種セット 3ヶ月頃から AM31070J
【商品説明】
・セット内容：ファーストキー、ツイン・ラトル、ハンプティダンプティローラー、トランペット、ロックブロック
・主な製造国 :中国
・対象年齢 :0月以上
・汚れた場合は固く絞ったタオルで拭き、よく乾燥させてください。 ※煮沸消毒、液体消毒は材質の変質の原因になりますので避けてください ※ウェットティッシュやおしりふきなどのご使用はお控えください
・赤ちゃんの成長に合わせた5種類の遊具セット!
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 36.70 cm
重量 : 1.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7599円
481 入札履歴
終了
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