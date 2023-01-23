『Bluetooth イヤホン 両耳 2023革新モデル 開放型耳掛け式イヤホン ブルートゥース イヤホン Bluetooth 5.1 ノイズキャ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 07分に出品され04月29日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビジネス、運動、カジュアル・黒 C5PRO
・Bluetooth 5.1&開放型設計 Bluetooth5.1、ワイヤレス接続がもっと安定しおり、最大約30ｍの音声信号伝送が可能、接続した機器から離れた場所でも、コードを気にせずクリアで高音質な通話をお楽しみいただけます。開放型設計で、耳孔をふさがない為、音楽を聴きながらでも周囲の環境音（車の音や信号の音、緊急車両のサイレンなど）をしっかり聞き取ることができます。ランニングやジョギングなどスポーツの際にも周りの状況をいつでも注意することができます。
・左右独立型の耳掛け式イヤホン 左右独立型の設計により、2つのイヤホンを同時に携帯電話に接続でき、各イヤホンは2つのスマートフォンを個別に使用できます。とても便利です。超軽量設計、耳と接触する部分には肌触りの良い素材を採用、人間工学に基づき沈下式デザイン、もっと耳と後頭部にしっかり固定して、スポーツ、トレーニング中落下心配が要りません。
・重低音＆5時間連続高音質再生 この耳掛け式イヤホンはノイズキャンセリング機能付き、外音など完全カットします、高音質でいつでも素晴らしい
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落札価格7599円
855 入札履歴
終了
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