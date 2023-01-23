『キシマ アヴリル アロマランプ Pink KL-10305【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 05時 48分に出品され05月04日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キシマ アヴリル アロマランプ Pink KL-10305



【商品説明】

・内容量:1点

・原産国:中国

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :11×11×20cm



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。