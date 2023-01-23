『ビアンキ ラウンドファスナー レザーウォレット BIC1002 オレンジ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 17時 54分に出品され04月02日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ ラウンドファスナー レザーウォレット BIC1002 オレンジ



【商品説明】

・カードポケットの数:5

・タテ7cmxヨコ10.5cmxマチ2cm

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: スムースレザー



【サイズ】

高さ : 3.56 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 13.21 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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