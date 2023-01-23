『ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル サイバッグ(B) 本体外寸約9×22×24cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 18時 35分に出品され04月26日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ダイワ(DAIWA)」より引用"



【商品名】

ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル サイバッグ(B) 本体外寸約9×22×24cm



【商品説明】

・カラー：グレー

・収納目安：エメラルダス エギホルダーT L(B)1個程度、中型ボックス(約21×15cm)1個程度

・本体外寸(cm)：約9×22×24

・素材：ナイロン



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。