『ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル サイバッグ(B) 本体外寸約9×22×24cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 18時 35分に出品され04月26日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ダイワ(DAIWA)」より引用"
【商品名】
ダイワ(DAIWA) エメラルダス タクティカル サイバッグ(B) 本体外寸約9×22×24cm
【商品説明】
・カラー：グレー
・収納目安：エメラルダス エギホルダーT L(B)1個程度、中型ボックス(約21×15cm)1個程度
・本体外寸(cm)：約9×22×24
・素材：ナイロン
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 28.80 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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295 入札履歴
終了
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