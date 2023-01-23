『お気に入りのHIDデバイスをBlueTooth変換 “USB2BT PLUS”【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 13分に出品され04月03日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,599円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Bluetoothアダプター

【商品名】

お気に入りのHIDデバイスをBlueTooth変換 “USB2BT PLUS”



【商品説明】

・BlueTooth変換!アダプター



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。