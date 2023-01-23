『KZ AS16ヘッドセット16ユニットバランスアーマチュアHIFIノイズキャンセリング3.5mmスポーツイヤホンイヤフォン(マイクなし、ブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 16時 29分に出品され03月29日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KZ AS16ヘッドセット16ユニットバランスアーマチュアHIFIノイズキャンセリング3.5mmスポーツイヤホンイヤフォン(マイクなし、ブル
【商品説明】
・16ユニットムービングアイロンヘッドホン、高周波ムービングアイロンx4、中周波ムービングアイロンx2、低周波ムービングアイロンx2
・デュアルキャパシタンストークマイク（マイクでのみ使用可能）
・ハイエンドのインイヤーモニターレベルのHIFIにより、実際に近いリスニング体験を実現
・プロ級の洗練された電子クロスオーバー調整技術
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・樹脂材料と組み合わせた亜鉛合金の耳のシェルは、高度な技術的詳細を示しています
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 11.30 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ホワイト HPH-150WH
¥ 7596
JBL Free 真正ワイヤレスインイヤーヘッドフォン ホワイト JBLFREEWHTBT
¥ 7596
JBL Free 真正ワイヤレスインイヤーヘッドフォン ホワイト JBLFREEWHTBT
¥ 7596
JBL Free 真正ワイヤレスインイヤーヘッドフォン ホワイト JBLFREEWHTBT
¥ 7596
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【アクティブノイズキャンセリング / 外音取り込み
¥ 7595
SB-WS41-MRTW/WH(ミルキーホワイト) 完全ワイヤレスイヤホン
¥ 7595
Geekria ケース 互換性 Softshell ヘッドホンケース ハードケース 旅行用 ハードシェルケース AKG Audio T 平行輸入
¥ 7595
骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ
¥ 7595
イヤホン Bluetoothイヤホン ワイヤレスイヤホン 2023最新ブルートゥースイヤホン EDR+Bluetooth5.3搭載 カルナ型
¥ 7595
ヘッドホンケーブル プロケーブル NEUMANN ノイマン / K3x0.2 AKGタイプ TRSフォン金 - 3ピンミニXLRメス金 (2
¥ 7595
cooyin リケーブル 2Pin IEシリーズ イヤホンケーブル 8芯 単結晶銅＋銀メッキ単結晶銅 Sennheiser用 IE80S・I
¥ 7595
cooyin リケーブル 8芯 単結晶銅 ＋ 銀メッキ単結晶銅 2.5mm L型 バランス アップグレードケーブル イヤホンケーブル ヘッド
¥ 7595
cooyin リケーブル 8芯 単結晶銅 ＋ 銀メッキ単結晶銅 3.5mm L型 ステレオ アップグレードケーブル イヤホンケーブル ヘッド
¥ 7595
SOUNDPEATS Air4 ワイヤレスイヤホン Snapdragon Sound 対応 aptX adaptive LossLess アダプティブANC Bluetooth 5.3 イヤホン マルチポイント イン
¥ 7595
【いつでも+1％！5のつく日とゾロ目の日は+2%！】SAMSUNG ワイヤレスイヤホン Galaxy Buds2 SM-R177NZKAXJP グラファイト [管理:1100051535]
¥ 7595
水泳 イヤホン 骨伝導イヤホン IPX8 完全防水 ワイヤレス Bluetooth 5.3 ヘッドセット マイク内蔵 32G メモリー内蔵
¥ 7595
ソニー(SONY) ワイヤレスヘッドホン WH-CH520:Bluetooth対応/軽量設計 約147g/専用アプリ対応により好みの音質にカ
¥ 7595
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W
¥ 7595
落札価格7598円
967 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！