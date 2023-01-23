『Reloop リループ CONCORDE BLUE専用交換針 STYLUS BLUE Ortofon社製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 22時 23分に出品され05月18日 22時 23分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Reloop リループ CONCORDE BLUE専用交換針 STYLUS BLUE Ortofon社製
【商品説明】
・Ortofon社製
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 3.90 cm
奥行 : 3.90 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7598円
39 入札履歴
終了
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