『Reloop リループ CONCORDE BLUE専用交換針 STYLUS BLUE Ortofon社製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 22時 23分に出品され05月18日 22時 23分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Reloop リループ CONCORDE BLUE専用交換針 STYLUS BLUE Ortofon社製



【商品説明】

・Ortofon社製

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 3.90 cm

奥行 : 3.90 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。