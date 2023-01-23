『日本製 ベルト ポーチ 小型 国産 かばん 豊岡製 鞄 メンズ ストラップ付 ベルトポーチ カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 22分に出品され03月23日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 ベルト ポーチ 小型 国産 かばん 豊岡製 鞄 メンズ ストラップ付 ベルトポーチ カーキ



【商品説明】

・サイズ：横幅19×高さ12.5×幅5cm

・生産国：日本（豊岡製)

・素材：合皮ボンディング加工

・重量：約200ｇ

・着脱式ループハンドル付

・表地: 合皮ボンディング加工



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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