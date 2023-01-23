『日本製 ベルト ポーチ 小型 国産 かばん 豊岡製 鞄 メンズ ストラップ付 ベルトポーチ カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 22分に出品され03月23日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,598円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本製 ベルト ポーチ 小型 国産 かばん 豊岡製 鞄 メンズ ストラップ付 ベルトポーチ カーキ
【商品説明】
・サイズ：横幅19×高さ12.5×幅5cm
・生産国：日本（豊岡製)
・素材：合皮ボンディング加工
・重量：約200ｇ
・着脱式ループハンドル付
・表地: 合皮ボンディング加工
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7598円
152 入札履歴
終了
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