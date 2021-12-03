『ルチオバティスティ Lucio Battisti - Lucio Battist La Batteria Il Contrabbasso Eccetera (LP ＆ Bonus CD) LP レコード 輸入盤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 04分に出品され04月01日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,597円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Lucio Battist La Batteria Il Contrabbasso Eccetera (LP ＆ Bonus CD)

アーティスト: Lucio Battisti

アーティスト(日本語): ルチオバティスティ

現地発売日: 2021/12/03

レーベル: Sbme Legacy Euro



その他スペック:

ボーナスCD/輸入:イタリア