『Moon Lence コット キャンプ アウトドア ベッド 第3代 耐荷重150kg 折りたたみ式 コンパクト キャンプコット ハイキング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 03分に出品され04月23日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,597円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Moon Lence コット キャンプ アウトドア ベッド 第3代 耐荷重150kg 折りたたみ式 コンパクト キャンプコット ハイキング



【商品説明】

・[コンパクトに収納]折りたたみ式なので、ツールもいらず、スピードに組立と折りたたみができます。折りたためば、超軽量超コンパクトで、余計な荷物になりません。

・[寝心地よさUP！] 地面から22cmの高さがあり、通気性に優れていて、夏でもむれにくい。地面から結構空間がありますので、地面が砂石や石でゴツゴツしていても大丈夫。キャンプでの睡眠の質を向上させ、朝までぐっすり眠ることができます。

・[持ち運び楽々！] 第三代の収納バッグは第二代のと同じ、ベルトととってがあり、持ち運びより易くなります。折りたたんだら、片手で持てるサイズで、車やバイクに余裕に積み込むことができます。枕ケースのなかに服みたいな



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。