『FLOWERS -Le volume sur hiver-(冬篇) 初回限定版【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 52分に出品され04月28日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,597円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FLOWERS -Le volume sur hiver-(冬篇) 初回限定版
【商品説明】
・(C)Innocent Grey / Gungnir All Rights Reserved.
・グラフィック:とよ
・シナリオ:志水はつみ
・ジャンル:百合系ミステリィADV
・原画:スギナミキ
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7597円
892 入札履歴
終了
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