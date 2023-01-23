『FLOWERS -Le volume sur hiver-(冬篇) 初回限定版【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 08時 52分に出品され04月28日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,597円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FLOWERS -Le volume sur hiver-(冬篇) 初回限定版



【商品説明】

・(C)Innocent Grey / Gungnir All Rights Reserved.

・グラフィック:とよ

・シナリオ:志水はつみ

・ジャンル:百合系ミステリィADV

・原画:スギナミキ



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。