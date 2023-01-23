『バービー(Barbie) オンライン限定ドリームひこうき おすしやおかしもたのしめる ペットもいっしょのそらのたび 3才~ GDG76【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 20時 44分に出品され04月10日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バービー(Barbie) オンライン限定ドリームひこうき おすしやおかしもたのしめる ペットもいっしょのそらのたび 3才~ GDG76



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.40 cm

横幅 : 29.21 cm

奥行 : 58.42 cm

重量 : 3.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。