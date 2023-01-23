『TTArtisan 25mm F2.0 APS-C RF マウントレンズ， キャノン RF マウント TTArtisan正規代理【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 03時 25分に出品され03月05日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TTArtisan 25mm F2.0 APS-C RF マウントレンズ， キャノン RF マウント TTArtisan正規代理



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。