『TTArtisan 25mm F2.0 APS-C RF マウントレンズ， キャノン RF マウント TTArtisan正規代理【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 03時 25分に出品され03月05日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TTArtisan 25mm F2.0 APS-C RF マウントレンズ， キャノン RF マウント TTArtisan正規代理
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7596円
603 入札履歴
終了
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