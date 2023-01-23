『入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) タータンチェック・ダークグリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 21分に出品され03月31日 18時 21分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) タータンチェック・ダークグリーン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。