『入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) タータンチェック・ダークグリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 21分に出品され03月31日 18時 21分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) タータンチェック・ダークグリーン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7596円
790 入札履歴
終了
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