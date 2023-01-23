『【ケース販売!!】naive(ナイーブ) お風呂で使えるクレンジングオイル つめかえ用 220mlx26袋 クラシエ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 37分に出品され03月30日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ぬれた手でそのまま使え、ダブル洗顔不要のクレンジングオイル

・オーガニックMIX成分配合（オリーブオイル（植物由来クレンジング成分）、ヒマワリ種子油（うるおい成分））

・肌に負担をかけず、汚れを素早く洗い流す、スピーディメイククリア処方

・マスカラや毛穴の汚れも一度でスッキリ



詰替用220mL