『コールマン エコクリーン4L 2本組 170-6760【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 02分に出品され03月06日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン エコクリーン4L 2本組 170-6760
【商品説明】
・サイズ:約11×11.8×24.3(h)cm
・入数:2本
・容量:約4L
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 6.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7596円
347 入札履歴
終了
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