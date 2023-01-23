『コールマン エコクリーン4L 2本組 170-6760【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 02分に出品され03月06日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン エコクリーン4L 2本組 170-6760



【商品説明】

・サイズ:約11×11.8×24.3(h)cm

・入数:2本

・容量:約4L



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 6.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。