『シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11 107コクリ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 23時 48分に出品され03月11日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11 107コクリ
【商品説明】
・【ご購入前に画面左上にある色見本画像をご確認ください】※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
・メーカー/ブランド名：資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ
・分類： ポイントメイクアップ ＞ 口紅
・区分：国内製 ・ 化粧品
・商品名：シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 2.90 cm
奥行 : 7.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7596円
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終了
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