『シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11 107コクリ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 23時 48分に出品され03月11日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11 107コクリ



【商品説明】

・【ご購入前に画面左上にある色見本画像をご確認ください】※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

・メーカー/ブランド名：資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ

・分類： ポイントメイクアップ ＞ 口紅

・区分：国内製 ・ 化粧品

・商品名：シセイドウ 資生堂 クレ・ド・ポー ボーテ cle de peau BEAUTE ルージュアレーブル カシミア 4g fs11



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 2.90 cm

奥行 : 7.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。