『ONE PIECE Log Collection”HIYORI” 田中真弓【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 16時 42分に出品され04月17日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2022/10/28 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2022/03/22 田中真弓 ワンピースログコレクションヒヨリ ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection アニメーション 特典:オリジナル巾着（初回生産分のみ特典）／特製スリーブ仕様／解説ブックレット 解説:海賊王を目指す少年“ルフィ”とその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作コミックをTVアニメ化したアクション・アドベンチャー！これまでのTVアニメシリーズをエピソードごとにまとめた、お求めやすい「Log Collection」シリーズ。本作は、大人気シリーズのワノ国編。