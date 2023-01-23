『[ワールドトラベラー] ビジネスバッグ A4対応 13.3インチPC収納可 軽量 No.35411 メンズ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 50分に出品され04月24日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワールドトラベラーのベーシックビジネスシリーズ「スピアーノ」です。・A4サイズ収納可能薄型小さめサイズで荷物の少ない方にオススメ。・軽量タイプカバン自体が軽い為、体への負担を軽減します。・着脱可能なショルダーベルト付き簡単に着脱できるのでシーンやスタイルに合わせてお使いいただけます。・オーガナイザーポケット付きビジネスシーンで必要な小物を仕分けて収納できるので、カバンの中もスッキリ。【World Traveler/ワールドトラベラー】エース株式会社が手掛ける機能的なデザインで高いパフォーマンスを提供するブランド。毎日の通勤であったり、日常を忘れる旅行であったり、玄関を出た瞬間から「ワールド トラベラー」がサポートするシーンが始まります。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [ワールドトラベラー]

ビジネスバッグ

A4対応

13.3インチPC収納可

軽量

No.35411

メンズ

ブラック