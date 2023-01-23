『LGA 1155ソケットインテルDDR3マザーボードI5 I7 CPU USB3.0 SATA PCマザーボード（インテルB75コンピュータ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 52分に出品され04月01日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LGA 1155ソケットインテルDDR3マザーボードI5 I7 CPU USB3.0 SATA PCマザーボード（インテルB75コンピュータ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。