『四葉のクローバー 18金 アクアマリン 馬蹄 ホースシュー ピアス 18k K18 ゴールド 3月 誕生石 レディース 女性 ：Ma761【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 21分に出品され04月19日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー 18金 アクアマリン 馬蹄 ホースシュー ピアス 18k K18 ゴールド 3月 誕生石 レディース 女性 ：Ma761



【商品説明】

・サイズ： 縦約7mm x 横約3.5mm アクアマリン：直径約3mm (台座ツメ部分含む)

・ポスト： 長さ 約9mm、太さ 約0.7mm

・材質： K18ゴールド アクアマリン



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.50 cm

奥行 : 5.50 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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