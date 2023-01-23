『スマートウォッチ 日本製 1.47インチ センサー 心電図 体温 血中酸素 血圧 血糖 着信通知 多機能 iPhone Android 心拍 睡眠検測 ギフト 腕時計 2023最新【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 18分に出品され04月21日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。
Appオペレーティングシステム：IOS 8.2以上、Android 4.4以上
主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /心電図モニター/着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/クロック表示/ひゃくへんダイヤル/カスタム壁紙/スリープモニタ/歩数、距離、カロリーを計る
センサー：5515IONDA_QFN56
振動注意：モータ振動注意
防水レベル：IP 67
タイプ：TFT
Bluetooth：BLE 5.1
ベルト材質：本体:PC+ABS、バンド:シリコン
ディスプレイ:1.57インチTFTハイビジョン
電池：ポリマーリチウムイオン電池
電池容量：230 mAh
待機時間：30日
充電方式：磁気吸引充電線
充電時間：約2-3時間
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落札価格7595円
362 入札履歴
終了
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