マイケル・マイヤーズ マスク 2022 ハロウィン エンディング マイク・マイヤーズ マスク 大人用 コスチューム リアルなハロウィン 平行輸入【お歳暮】

商品情報

・Burned Large

・・Color:Burned

・このマスクはマイケル・マイヤーズの最新バージョンです。ハロウィン エンドのリアルなマスクの鮮やかなディテールが あなたを最もクールなマイケル マイヤーズにします。

・首に伸縮性のあるラテックスカットラインが最もフィットし 着やすい

・環境に優しい高品質の天然ラテックス製で 着用する前に数時間換気してください。

・ハロウィン 飾り付け 仮装 パーティー 仮装 パーティー コスプレ パーティ カーニバル…

・ハロウィーンシリーズ映画の最終回かもしれませんファンに忘れられないハロウィーンを楽しんでもらいます