『マイケル・マイヤーズ マスク 2022 ハロウィン エンディング マイク・マイヤーズ マスク 大人用 コスチューム リアルなハロウィン 平行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 21時 57分に出品され03月17日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Burned Large
・・Color:Burned
・このマスクはマイケル・マイヤーズの最新バージョンです。ハロウィン エンドのリアルなマスクの鮮やかなディテールが あなたを最もクールなマイケル マイヤーズにします。
・首に伸縮性のあるラテックスカットラインが最もフィットし 着やすい
・環境に優しい高品質の天然ラテックス製で 着用する前に数時間換気してください。
・ハロウィン 飾り付け 仮装 パーティー 仮装 パーティー コスプレ パーティ カーニバル…
・ハロウィーンシリーズ映画の最終回かもしれませんファンに忘れられないハロウィーンを楽しんでもらいます
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落札価格7595円
830 入札履歴
終了
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