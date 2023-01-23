『タッププレスシリンダー 単層・積層両タイプ対応モデル | ビリヤードアクセサリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 01時 22分に出品され03月31日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タッププレスシリンダー 単層・積層両タイプ対応モデル | ビリヤードアクセサリー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7595円
44 入札履歴
終了
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