『Z・G#3010a ガルバルディα赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 17時 10分に出品され04月01日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Z・G#3010a ガルバルディα赤



【商品説明】

・全高140mm。

・対象年齢:15歳から

・電池:不要



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Z・G#3010a

ガルバルディα赤