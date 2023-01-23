『Z・G#3010a ガルバルディα赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 17時 10分に出品され04月01日 17時 10分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Z・G#3010a ガルバルディα赤
【商品説明】
・全高140mm。
・対象年齢:15歳から
・電池:不要
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7595円
451 入札履歴
終了
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