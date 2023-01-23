『骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 10時 12分に出品され03月03日 10時 12分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ
【商品説明】
・?【Bluetooth完全ワイヤレス、スポーツの最適なパートナー】：YouthWhisperの骨伝導イヤホンは「ながら使い」に適した設計のため、BluetoothはQualcommチップを採用され、高速で安定した接続を実現します。防塵・防水規格IP55は砂ぼこりの侵入を防ぎ、汗をかくシーンでも使用しやすく、突然の降雨でも故障を避けられます。完全ワイヤレスイヤホンなので、ケーブルが絡まるなどのデメリットもない、片手で簡単に「音楽再生/一時停止、曲送り、曲戻し、音量上げ、音量下げ、電話を受ける/切る/終了」をコントロールできます。
・?【ノイズキャンセリングマイク、クリアな通話】骨伝導ヘッドセット
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7595円
169 入札履歴
終了
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