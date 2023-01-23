骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

骨伝導イヤホン Bluetooth マイク付き DSPノイズキャンセリング クリアな通話体験 骨伝導ヘッドセット 耳を塞がない オープンイヤ



【商品説明】

・?【Bluetooth完全ワイヤレス、スポーツの最適なパートナー】：YouthWhisperの骨伝導イヤホンは「ながら使い」に適した設計のため、BluetoothはQualcommチップを採用され、高速で安定した接続を実現します。防塵・防水規格IP55は砂ぼこりの侵入を防ぎ、汗をかくシーンでも使用しやすく、突然の降雨でも故障を避けられます。完全ワイヤレスイヤホンなので、ケーブルが絡まるなどのデメリットもない、片手で簡単に「音楽再生/一時停止、曲送り、曲戻し、音量上げ、音量下げ、電話を受ける/切る/終了」をコントロールできます。

・?【ノイズキャンセリングマイク、クリアな通話】骨伝導ヘッドセット



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。