『まとめ買い ソニー SONY MD ミニディスク 80分 1枚パック MDW80T 30枚セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 10時 24分に出品され05月17日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
30枚セット
音楽・音声吹き込み・習い事など多様な用途での録音・再生に繰り返し使えるMD
「MiniDisc」ロゴを中心に据えた、飽きないパッケージ
透明シェル採用で、シンプルさと美しさを両立
80分 1枚パック
ソニー / そにー / SONY
まとめ買いSALE / 4548736017160
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落札価格7595円
704 入札履歴
終了
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