『cooyin リケーブル 8芯 単結晶銅 ＋ 銀メッキ単結晶銅 2.5mm L型 バランス アップグレードケーブル イヤホンケーブル ヘッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

cooyin リケーブル 8芯 単結晶銅 ＋ 銀メッキ単結晶銅 2.5mm L型 バランス アップグレードケーブル イヤホンケーブル ヘッド



【商品説明】

・ 【 金メッキなりの性能 】 精銅24K金メッキの高耐久プラグであり、割りにくいし、外観も高級的に感じられる。また、金メッキによって、音質の表現力を向上させ、ロスをより減少させ、外部電磁波の影響を防ぎ。安定伝送などの効果があります。 複雑な取り付け不要、対応できるイヤホンやオーディオ設備に差し入れのみでご使用可能。

・ 【 高純度単結晶銅＋銀メッキ単結晶銅 】 本ケーブルは8芯であり、1芯あたり16本の単結晶銅＋14本の銀メッキ単結晶銅で混ぜ、導通性をより向上させました。更に、音質をリアリティーに向上させ、繊細な自然音、高い解像度と共に女声の表現力が非常に高く、高音域からディティールに富む中低



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。