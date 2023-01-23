『単品19個セット MSKG1ディノサウルス子ども用ガーゼマスク3枚 スケーター 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 13分に出品され03月27日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4973307500916単品が19個セットの商品ページです
【商品特徴】
かわいいキャラクター柄の子ども用ガーゼマスク３枚セット。対象年齢３〜１０才。
【製造者】
スケーター株式会社
【生産国】
中華人民共和国
【単品内容量】
3枚
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格7595円
945 入札履歴
終了
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