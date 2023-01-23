『単品19個セット MSKG1ディノサウルス子ども用ガーゼマスク3枚 スケーター 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 13分に出品され03月27日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4973307500916単品が19個セットの商品ページです



【商品特徴】



かわいいキャラクター柄の子ども用ガーゼマスク３枚セット。対象年齢３〜１０才。



【製造者】



スケーター株式会社



【生産国】



中華人民共和国



【単品内容量】



3枚



※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。

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