『（まとめ）診療化成 SK軟膏容器 B型 6ml ピンク 207816 1セット（200個） 〔×3セット〕送料込み【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 38分に出品され03月13日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）診療化成 SK軟膏容器 B型 6ml ピンク 207816 1セット（200個） 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 キャップの開閉がしやすい軟膏容器 [ 207816 200コ ]