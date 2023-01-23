『山佐(YAMASA) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 左手首上面装着専用 ブラック×シルバー TM-500BS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 39分に出品され03月31日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山佐(YAMASA) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 左手首上面装着専用 ブラック×シルバー TM-500BS



【商品説明】

・サイズ : 約幅43×高49×厚13.4mm(バンド部は除く)

・センサー : ショックセンサー

・本体材質 : 本体/ABS樹脂、透明部/アクリル、裏蓋/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン

・本体質量 : 約38g(バンド、電池含む)

・表示 : 液晶5桁デジタル2段表示

・表示内容 : 歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~99.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0時間00分~23時間59分、ストップウォッチ/0時間00分00秒~99時間59分59秒、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前:A/午後:P 表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日~2099年12月31日



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。