『日本アルコン エアオプティクスプラス ハイドラグライド マルチフォーカル [4箱] 2週間交換 遠近両用 2ウィーク 遠視用 コンタクトレンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 21分に出品され03月23日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
販売名：エア オプティクス HG
内容量：1箱レンズ6枚入り
装用期間：2週間
中心厚：0.08mm(-3.00Dの場合)
Dk/L値 酸素透過率：138.0
含水率：33%
B.C：8.6mm
DIA：14.2mm
ADD(加入度数)：+1.25， +2.00， +2.50
PWR(度数)：±0.00，+0.25〜+5.00(0.25ステップ)
(+0.25， +0.50， +0.75， +1.00， +1.25， +1.50， +1.75， +2.00， +2.25， +2.50， +2.75， +3.00， +3.25， +3.50， +3.75， +4.00， +4.25， +4.50， +4.75， +5.00)
区分：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）
医療用具承認番号：22800BZX00370000
製造販売元：日本アルコン株式会社
製造国：海外製（アメリカ合衆国など）
広告文責：株式会社アド TEL:042-512-5808
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。
コンタクトレンズ メダリスト ワンデープラス BC8.6PWR+1.50 30枚入 4箱
¥ 7574
ボシュロム メダリストワンデープラス トーリック 乱視用 30枚パック 4箱 コンタクトレンズ 1day Medalist one day
¥ 7574
シード 2ウィークピュアうるおいプラス 6枚入 8箱 2週間定期交換 2week Pure ソフトコンタクトレンズ
¥ 7560
ロートフレッシュビュー リッチモイスト 2箱(1箱90枚) コンタクトレンズ 1day
¥ 7560
シード 2ウィークピュアうるおいプラス 6枚入 8箱 2週間定期交換
¥ 7560
ワンデーアキュビュートゥルアイ（４箱）
¥ 7540
ロート ワンデーフレッシュビュー リッチモイスト 90枚入 2箱セット ロート コンタクト コンタクトレンズ ワンデー 1day
¥ 7539
「7lens公式」 ボシュロム メダリスト フレッシュフィット コンフォートモイスト 6箱 (1箱6枚入) コンタクト 2week コンタクトレンズ まとめ買い
¥ 7532
日本アルコン デイリーズアクア 8箱セット 1日交換 近視用 ワンデー コンタクトレンズ 医療機器承認番号 21000BZY00068000
¥ 7525
コンタクト 2week コンタクトレンズ メニコンプレミオ 6箱セット 2week 2週間使い捨て 送料無料 優良配送
¥ 7518
エア オプティクス アクア BC8.6PWR-5.00 6枚入 4箱
¥ 7508
8箱セット コンタクトレンズ ワンデー ピュアアクアワンデー UV Moist 58 by ZERU 1箱30枚入 高含水 1日使い捨て クリアコンタクト ソフトコンタクト 処方箋不要
¥ 7504
コンタクトレンズ1DAY シード ワンデーピュアうるおいプラス32枚×6箱 1日使い捨て 送料無料 / ONE DAY
¥ 7497
コンタクトレンズ1DAY シード ワンデーピュアうるおいプラス32枚×6箱 1日使い捨て 送料無料 / ONE DAY
¥ 7497
クーパービジョン マイデイ 30枚 4箱セット 1日使い捨て cooper vision myday 1day ワンデー コンタクトレンズ 送料無料
¥ 7497
シード 2ウィークピュア マルチステージ 4箱セット 2週間交換 ソフトコンタクトレンズ 送料無料
¥ 7490
プロクリアワンデー 30枚入×4箱 / 送料無料
¥ 7490
6箱セット コンタクトレンズ ワンデー クレオワンデー UV モイスト 1箱30枚入 CREO 1day 1日使い捨てコンタクトレンズ 処方箋不要
¥ 7490
落札価格7595円
594 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！