『日本アルコン エアオプティクスプラス ハイドラグライド マルチフォーカル [4箱] 2週間交換 遠近両用 2ウィーク 遠視用 コンタクトレンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 21分に出品され03月23日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

販売名：エア オプティクス HG

内容量：1箱レンズ6枚入り

装用期間：2週間

中心厚：0.08mm(-3.00Dの場合)

Dk/L値 酸素透過率：138.0

含水率：33%

B.C：8.6mm

DIA：14.2mm

ADD(加入度数)：+1.25， +2.00， +2.50

PWR(度数)：±0.00，+0.25〜+5.00(0.25ステップ)

(+0.25， +0.50， +0.75， +1.00， +1.25， +1.50， +1.75， +2.00， +2.25， +2.50， +2.75， +3.00， +3.25， +3.50， +3.75， +4.00， +4.25， +4.50， +4.75， +5.00)

区分：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）

医療用具承認番号：22800BZX00370000

製造販売元：日本アルコン株式会社

製造国：海外製（アメリカ合衆国など）

広告文責：株式会社アド TEL:042-512-5808



※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。

※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。